ДТП произошло во вторник, 12 мая, около 08:00 в Ирпене

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика Mercedes-Benz Atego во время поворота направо наехал на ребенка. Девочка в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

