Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Нацполицией ликвидировала сразу пять новых каналов бегства "уклонистов" за границу. Организаторы махинаций, действуя в разных областях, продавали поддельные медицинские справки и организовывали переходы через "зеленку"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Сообщается, что за суммы от 5 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Киевской области сотрудники столичного главка СБУ задержали чиновника местного филиала Государственного предприятия "Леса Украины", который фиктивно устраивал уклоняющихся к себе с последующим "бронированием".

По материалам дела он торговал вакантными должностями в подчиненном ему подразделении пожарной охраны госучреждения.

Также в столичном регионе разоблачены 4 дельца, которые из-за знакомых в ТЦК безосновательно оформили отсрочки более сотни военнообязанных.

Для этого фигуранты на бумаге устраивали своих клиентов на местные предприятия критической инфраструктуры.

В Ивано-Франковской области подозрение получили руководитель регионального депо Укрзализныци и его заместитель, которые назначали уклоняющихся на должности по обслуживанию подвижного состава.

Впрочем, "новоприбывшие" работники не появлялись на рабочих местах, при этом получали зарплату и даже премии, которыми "делились" с работодателями.

В Черкасской области разоблачен пограничник, который пытался подкупить свое руководство. За взятку он надеялся "незаметно" покинуть место службы.

В Винницкой области задержан рецидивист, ранее уже разоблаченный на организации незаконной миграции.

Отбывая условный срок, он снабжал уклоняющихся "кортежем" в направлении южной границы. Сначала ехал водитель-разведчик, который отслеживал блокпосты, а за ним – авто с клиентами.

Задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенный в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);

ч. 3 ст. 369 (пособничество в принятии предложения, обещания или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что на Буковине правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы . Организаторы оценили "поездку" в 12 тысяч долларов