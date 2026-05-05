11:48  05 мая
На Львовщине легковушка влетела под фуру: автомобиль сильно поврежден
10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 16:40

Спецоперация СБУ, ГБР и полиции: по всей стране ликвидированы ещё 5 каналов побега "уклонистов"

05 мая 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Нацполицией ликвидировала сразу пять новых каналов бегства "уклонистов" за границу. Организаторы махинаций, действуя в разных областях, продавали поддельные медицинские справки и организовывали переходы через "зеленку"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Сообщается, что за суммы от 5 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Киевской области сотрудники столичного главка СБУ задержали чиновника местного филиала Государственного предприятия "Леса Украины", который фиктивно устраивал уклоняющихся к себе с последующим "бронированием".

По материалам дела он торговал вакантными должностями в подчиненном ему подразделении пожарной охраны госучреждения.

Также в столичном регионе разоблачены 4 дельца, которые из-за знакомых в ТЦК безосновательно оформили отсрочки более сотни военнообязанных.

Для этого фигуранты на бумаге устраивали своих клиентов на местные предприятия критической инфраструктуры.

В Ивано-Франковской области подозрение получили руководитель регионального депо Укрзализныци и его заместитель, которые назначали уклоняющихся на должности по обслуживанию подвижного состава.

Впрочем, "новоприбывшие" работники не появлялись на рабочих местах, при этом получали зарплату и даже премии, которыми "делились" с работодателями.

В Черкасской области разоблачен пограничник, который пытался подкупить свое руководство. За взятку он надеялся "незаметно" покинуть место службы.

В Винницкой области задержан рецидивист, ранее уже разоблаченный на организации незаконной миграции.

Отбывая условный срок, он снабжал уклоняющихся "кортежем" в направлении южной границы. Сначала ехал водитель-разведчик, который отслеживал блокпосты, а за ним – авто с клиентами.

Задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенный по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 4 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенный в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);
  • ч. 3 ст. 369 (пособничество в принятии предложения, обещания или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что на Буковине правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы . Организаторы оценили "поездку" в 12 тысяч долларов

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонисты мобилизация Схемы СБУ ГБР
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
05 мая 2026, 19:45
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
05 мая 2026, 19:33
На Прикарпатье в огне погиб пенсионер
05 мая 2026, 19:15
Россияне ударили по Запорожью: количество погибших выросло до 9 человек
05 мая 2026, 19:14
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
05 мая 2026, 18:55
Россия ударила авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие и раненые
05 мая 2026, 18:54
В Хмельницком из-за падения с электросамоката погиб 11-летний мальчик
05 мая 2026, 18:41
Будут судить директора свалки, которая пылала двое суток на Днепропетровщине
05 мая 2026, 18:26
Сдал оборону двух областей за $165: железнодорожник-предатель Харьковщины получил приговор
05 мая 2026, 17:59
В Харькове задержали юношей, торговавших психотропами по почте
05 мая 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »