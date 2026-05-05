На Київщині ухилянтам продавали бронювання: організатором виявився посадовець

Як з'ясували правоохоронці, посадовець налагодив протиправну схему з працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків до структурного підрозділу держпідприємства. Він обіцяв "клієнтам" працевлаштування до підпорядкованого йому підрозділу лісової пожежної охорони.

Свої послуги він оцінив у 17 тисяч доларів. Його затримали після отримання грошей. Тепер посадовцю загрожує 12 років позбавлення волі.

