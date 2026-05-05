UA | RU
05 травня 2026, 16:45

На Київщині ухилянтам продавали бронювання: організатором виявився посадовець

Фото: Національна поліція
У Київській області посадовець державного підприємства отримав підозру. Виявилось, він організував схему незаконного бронювання

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, посадовець налагодив протиправну схему з працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків до структурного підрозділу держпідприємства. Він обіцяв "клієнтам" працевлаштування до підпорядкованого йому підрозділу лісової пожежної охорони.

Свої послуги він оцінив у 17 тисяч доларів. Його затримали після отримання грошей. Тепер посадовцю загрожує 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині ТЦК мобілізував чоловіка, який вже 20 років був непридатним до служби. Його ще в 2004 році визнали непридатним до військової служби, проте у 2025 році його все одно повторно внесли до реєстру як військовозобов’язаного.

ухилення від мобілізації бронювання від мобілізації схема Київська область
