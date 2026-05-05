Фото: Александр Гололобов

Российская армия 5 мая нанесла удар по Малоданиловской громаде в пригороде Харькова

Об этом сообщил ее глава Александр Гололобов, передает RegioNews .

"Очередной обстрел в селе Черкасская Лозовая. В результате вражеского удара возник пожар. Огнем уничтожен летний домик, хозяйственные и внутридворовые сооружения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"В результате вражеского удара возник пожар. Уже есть информация о разрушении по меньшей мере 50 домовладений. Мы разворачиваем координационный штаб помощи пострадавшим", - отметил он.

Напомним, что во вторник, 5 мая, россияне ударили по зданию Черниговской окружной прокуратуры.