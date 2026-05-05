В Харькове задержали юношей, торговавших психотропами по почте
Харьковские правоохранители прекратили деятельность молодых наркодилеров, наладивших канал поставки психотропных веществ в город
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .
19-летний местный житель занимался незаконным сбытом запрещенных веществ и привлек в противоправную деятельность своего 18-летнего знакомого.
Злоумышленники получали психотропы (MDMA и PVP) почтовыми отправлениями в расфасованном виде и хранили их по местам жительства с целью дальнейшего сбыта.
30 апреля полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 УПК.
Во время проведения санкционированных обысков стражи порядка обнаружили и изъяли около 9 граммов таблеток MDMA и вещества PVP, электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства.
Примерная стоимость изъятых психотропов по ценам "черного рынка" составляет около 120 тысяч гривен.
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ребятам грозит от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
