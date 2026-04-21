После атаки "Шахедов": советник Минобороны показал руины своего дома

Фото: Facebook/Сергей Флеш

Как передает RegioNews, фото последствий российских обстрелов он обнародовал у себя на странице в фейсбуке.

"Вот так в мгновение ока я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей", – написал Сергей "Флэш".

По его словам, удар уничтожил дом семьи, а сам он получил травмы и находится в гипсе. Поэтому мужчина не может полноценно помогать близким, которым сейчас больше всего нужна поддержка.

"Флэш" добавил, что допускал риск покушения или диверсий, однако не ожидал удара на мирное здание семьи.

Напомним, утром 20 апреля Сергей Бескрестнов заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном "Шахед". По его словам, атака носила целенаправленный характер. В результате удара дом был полностью разрушен, сам он получил повреждение, но остался жив.