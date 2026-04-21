21 апреля 2026, 14:29

После атаки "Шахедов": советник Минобороны показал руины своего дома

Фото: Facebook/Сергей Флеш
Советник Минобороны Сергей "Флэш" Бескрестнов показал последствия удара дронов-камикадзе типа "Шахед" по его дому

Как передает RegioNews, фото последствий российских обстрелов он обнародовал у себя на странице в фейсбуке.

"Вот так в мгновение ока я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей", – написал Сергей "Флэш".

По его словам, удар уничтожил дом семьи, а сам он получил травмы и находится в гипсе. Поэтому мужчина не может полноценно помогать близким, которым сейчас больше всего нужна поддержка.

"Флэш" добавил, что допускал риск покушения или диверсий, однако не ожидал удара на мирное здание семьи.

Напомним, утром 20 апреля Сергей Бескрестнов заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном "Шахед". По его словам, атака носила целенаправленный характер. В результате удара дом был полностью разрушен, сам он получил повреждение, но остался жив.

В Славянске из-за ударов вражеских ФАБов разрушено учебное заведение, есть пострадавшие
21 апреля 2026, 09:55
В Черниговской области молодая пара погибла, подорвавшись на мине на мотоцикле
21 апреля 2026, 09:28
Ночная атака дронов на Сумы: количество пострадавших выросло, среди них – трое детей
21 апреля 2026, 08:57
Все новости »
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте
21 апреля 2026, 18:05
Водитель скрылся с места ДТП: на Львовщине грузовик протаранил поезд "Перемышль — Киев"
21 апреля 2026, 17:58
В детсаду Николаева зафиксировали вспышку инфекции – двое детей в больнице
21 апреля 2026, 17:43
В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 17:35
Россияне ударили по Славянску с РСЗО, есть раненые
21 апреля 2026, 17:26
В Херсоне чиновница "заработала" миллионы на разрушенных войной постройках
21 апреля 2026, 17:15
В Днепропетровской области разоблачили сеть торговцев людьми: в сексуальное рабство продавали даже несовершеннолетних
21 апреля 2026, 17:06
Угрожали фронтом, били и требовали деньги: новые детали задержания работников ТЦК в Одессе
21 апреля 2026, 16:49
Спасет ли нас оружие: почему ответ сложнее, чем кажется
21 апреля 2026, 16:25
На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарки
21 апреля 2026, 16:23
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
