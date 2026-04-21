В Черниговской области молодая пара погибла, подорвавшись на мине на мотоцикле
Трагедия произошла днем 21 апреля в одном из сел Семеновской громады Новгород-Северского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пара выехала из дома мотоциклом, после чего связь с ними оборвалась.
Предварительно установлено, что при движении мотоцикл, вероятно, наехал на взрывной предмет. В результате взрыва оба погибли.
Полицейские расследуют обстоятельства гибели людей.
По информации Суспільного, пара приезжала в село навестить родных. Девушке было 22 года, парню – 25. Они жили в гражданском браке.
Напомним, 15 апреля в Полтавской области 35-летней женщине оторвало пальцы из-за взрыва боеприпаса. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
