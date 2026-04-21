Трагедия произошла днем 21 апреля в одном из сел Семеновской громады Новгород-Северского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пара выехала из дома мотоциклом, после чего связь с ними оборвалась.

Предварительно установлено, что при движении мотоцикл, вероятно, наехал на взрывной предмет. В результате взрыва оба погибли.

Полицейские расследуют обстоятельства гибели людей.

По информации Суспільного, пара приезжала в село навестить родных. Девушке было 22 года, парню – 25. Они жили в гражданском браке.

Напомним, 15 апреля в Полтавской области 35-летней женщине оторвало пальцы из-за взрыва боеприпаса. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.