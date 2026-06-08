Утренняя атака дронами на Конотоп: есть пострадавшие
Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп несколькими беспилотниками
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Враг попал по гражданской инфраструктуре города, под ударом оказался жилой сектор.
В результате атаки есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь.
На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Информация о точном количестве раненых и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников.
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