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Утренняя атака дронами на Конотоп: есть пострадавшие
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08 июня 2026, 07:43

Утренняя атака дронами на Конотоп: есть пострадавшие

08 июня 2026, 07:43
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп несколькими беспилотниками

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Враг попал по гражданской инфраструктуре города, под ударом оказался жилой сектор.

В результате атаки есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Информация о точном количестве раненых и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников.

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