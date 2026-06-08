Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак ранения разной степени тяжести получили десять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ворожбянской громаде из-за атак вражеских беспилотников ранены двое мужчин в возрасте 52 и 70 лет. Кроме того, еще один дрон попал в гражданский автомобиль – пострадали 48-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 54 лет.

В Глуховской громаде в результате ударов российских БПЛА травмированы четыре человека: 50-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 18, 46 и 55 лет.

В Великописаревской громаде в больницу за помощью обратился 67-летний местный житель, который получил ранения во время вражеских обстрелов 6 июня.

В Глуховской, Сумской, Белопольской, Ворожбянской, Конотопской, Кролевецкой, Путивльской громадах области повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Также зафиксированы повреждения учебных заведений, хозяйственных и производственных помещений, объектов энергетики и связи.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погибли пять человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.