Фото: скриншот

В ночь на 21 апреля российские военные дважды атаковали авиабомбами ФАБ Славянск в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Удары пришлись на центральные районы города: первый – в 23:20, второй – в 05:50.

В результате обстрелов полностью разрушено учебное заведение.

Известно о трех пострадавших членах одной семьи: женщину госпитализировали в больницу, а ее мужу и взрослому сыну оказали медпомощь на месте.

Напомним, ночью 21 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по городу Сумы. Пострадали 15 человек. Повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и больница.