21 квітня 2026, 14:29

Після атаки "Шахедів": радник Міноборони показав руїни свого будинку

Фото: Facebook/Сергій Флеш
Радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов показав наслідки удару дронів-камікадзе типу "Шахед" по його будинку

Як передає RegioNews, фото наслідків російського обстрілу він оприлюднив у себе на сторінці у фейсбук.

"Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей", – написав Сергій "Флеш" .

За його словами, удар знищив будинок родини, а сам він отримав травми й наразі перебуває в гіпсі. Через це чоловік не може повноцінно допомагати близьким, яким зараз найбільше потрібна підтримка.

"Флеш" додав, що допускав ризик замаху або диверсій, однак не очікував удару на мирний будинок родини.

Нагадаємо, зранку 20 квітня Сергій Бескрестнов заявив про спробу росіян убити його керованим реактивним дроном "Шахед". За його словами, атака мала цілеспрямований характер. Внаслідок удару будинок було повністю зруйновано, сам він отримав ушкодження, але залишився живим.

Київська область Міноборони радник війна атака зруйновані будинки Сергій Флеш
