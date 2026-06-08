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08 июня 2026, 08:51

Харьков и 13 населенных пунктов под огнем: есть пострадавшие и разрушения

08 июня 2026, 08:51
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Фото: Харьковская ОВА
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В течение прошедших суток российским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, между селом Черноглазовка и селом Калиново Золочевской общины ранения получил 49-летний мужчина.

В селе Вишневое Старосалтовской общины 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. В Александровке Шевченковской общины травмирована 52-летняя женщина. В поселке Боровая пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Также в результате взрыва неизвестного устройства в селе Чистоводовка Куньевской общины ранения получил 30-летний мужчина. Отдельно медики оказали помощь 74-летнему мужчине, ранее пострадавшему при обстреле в селе Рясное Золочевской общины.

Оккупанты атаковали Киевский и Холодногорский районы Харькова, применяя различные виды вооружения: 2 КАБ, 10 БпЛА типа "Герань-2", 1 БпЛА "Ланцет", 5 БпЛА "Молния", 9 FPV-дронов и 31 БпЛА неустановленного типа.

В результате ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове разрушены и повреждены складские помещения, железнодорожная инфраструктура и нежилое здание.

В Богодуховском районе поврежден ангар, автомобиль в Богодухове, частный дом в селе Ивано-Шийчине, автомобиль в поселке Золочев и трактор в Черноглазовке.

В Купянском районе зафиксированы повреждения многоквартирного дома в Большом Бурлуке, двух частных домов, электросетей, гаража и автомобиля в селе Мирное, а также жилых домов в Боровском и Александровке.

В Изюмском районе поврежден автомобиль в селе Архангеловка и фермерское хозяйство в Сухом Яру.

В Харьковском районе разрушились частный дом в Казачьей Лопане, теплица в Дергачах и автомобиль в селе Лесное.

В Чугуевском районе поврежден частный дом в поселке Белый Колодец.

Напомним, в результате удара российского беспилотника ночью 8 июня в Харькове частично уничтожен хаб "Укрпочты". По информации ГСЧС , одно из попаданий БПЛА произошло в складское здание почтового отделения в Холодногорском районе Харькова. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 кв.

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