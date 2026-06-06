Письмо Зеленского Путину: что это было и зачем

Вечером 4 июня было опубликовано открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину с предложением о прямых мирных переговорах на высшем уровне

Вечером 4 июня было опубликовано открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину с предложением о прямых мирных переговорах на высшем уровне

Коллаж: hromadske

Содержание и тональность этого письма вызвали бурные дискуссии. В нем были и конкретные предложения по мирным переговорам, украинская позиция по условиям завершения войны, и в то же время было немало прямой критики и даже персонализированных обвинений и саркастических оценок в адрес Путина. Для классической дипломатии это необычно.

Так не пишут человеку, который пытаются в чем-то убедить. Именно это видимо и озадачило большинство комментаторов. И мало кто удивился, когда Путин, не скрывая личных оскорблений на Зеленского, отверг его предложения. Я думаю, что в Офисе Президента Украины именно такого ответа и ожидали.

В то же время было заметно, что хотя это письмо формально было адресовано Путину, но по содержанию угадывались и другие адресаты: Президент Трамп, европейские партнеры Украины, российское общество, международное общественное мнение.

В чем же был смысл этого письма? Зачем он был написан в такой противоречивой форме и обнародован, да еще во время Петербургского международного экономического форума, на котором должен выступить Путин?

Выскажу свои предположения на этот счет.

Во-первых, на мой взгляд, ставка была сделана на то, чтобы сломать, прервать паузу в переговорном процессе, и вокруг него, вызвать, даже конфликтным способом, дискуссию на тему мирных переговоров. При этом демонстрировалась готовность Украины к мирным переговорам на компромиссных началах. И в то же время нужно было показать неготовность Путина к таким переговорам.

Все это было нужно также для того, чтобы опровергнуть российские нарративы о том, что именно Киев блокирует мирные переговоры, а Зеленский не хочет завершения войны.

В то же время, Украине нужно было четко продемонстрировать переговорную субъектность, поскольку для Кремля "дух Анкориджа" означал, что договариваться могут только США и Россия, а Украина должна только выполнять их договоренности. Содержание и тональность письма Зеленского показали, что договариваться придется именно с Украиной и с учетом украинских позиций.

Критические замечания в адрес Путина, акцент на слабых местах России и Путина, скорее всего, должны продемонстрировать, что Россия не сможет вести переговоры с Украиной с позиций силы.

Наконец, это письмо было реакцией и на последние заявления Путина и на помпезное политическое шоу в Петербурге. И здесь была разыграна двухходовка: сначала было громкое "поздравление" с атакой украинских дронов по Петербургскому нефтяному терминалу и Кронштадту, демонстрация состоятельности и эффективности украинских дальнобойных ударов, а затем была информационно-политическая атака в виде "открытого письма Зеленского к Путину", на который российский. И было заметно, как это неприятно Путину.

Все это ломало пафосный характер и Петербургского форума, и выступления Путина на нем.

Безусловно, в этом письме были и элементы троллинга Путина. Это уже особенности политического стиля Зеленского. То, что Зеленскому удалось "достать" Путина, это несомненно. Другое дело, что это нивелирует саму возможность личных мирных переговоров между Зеленским и Путиным. Однако отмечу, что в Украине мало кто верит, что такие переговоры могут дать практический результат. Мне кажется, что и сам Зеленский вряд ли в это верит, хотя тем не менее продолжает вызывать российского диктатора на прямые личные переговоры.

Поскольку письмо Зеленского к Путину воспринимают по-разному, в частности в зависимости от отношения к Украине и России, Зеленскому и Путину, я решил провести небольшой эксперимент. Я попросил ChatGPT оценить письмо Зеленского по содержанию и тональности. Процитирую итоговый вывод:

"Если расставить акценты по важности, я бы оценил этот документ так:

Стратегическая политическая коммуникация для международной аудитории – около 50%. Попытка перехватить инициативу в дискуссии о мирных переговорах – около 25%. Психологическое и политическое давление на Путина и российские элиты – около 15%. Непосредственная попытка убедить Путина согласиться на переговоры – примерно 10%.

Поэтому я не назвал бы этот текст ни сугубо мирной инициативой, ни сугубо пропагандистским документом. Точнее определение: политико-дипломатический манифест с переговорным предложением, адресованный прежде всего международной аудитории, а не самому Путину".

Такова оценка письма Зеленского Путину со стороны искусственного интеллекта. К ней можно по-разному относиться, но на мой взгляд она заслуживает внимания.