В Сумах в результате атаки российских дронов ночью 21 апреля пострадали 15 человек

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Отмечается, что россияне атаковали город 10 беспилотниками.

В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и больница. Выбиты сотни окон, сгорели около 10 частных автомобилей.

Семерых из 15 пострадавших сейчас обследуют медики. Предварительно, у всех – травмы легкой и средней степени. Остальные лечатся амбулаторно. У многих людей острая реакция на стресс.

Среди раненых – трое детей: девочки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы. Большинство пострадавших в результате ночной атаки вражеских дронов – люди пожилого возраста.

По информации ГСЧС, попадания зафиксированы на 7-ми разных локациях. Из-за угрозы повторных атак спасатели несколько раз приостанавливали работы и отходили в безопасное место. Все очаги горения ликвидированы.

На местах попадания продолжается ликвидация последствий.

Напомним, один из российских беспилотников попал в крышу больницы в Сумах. Объемы нанесенных разрушений устанавливаются.