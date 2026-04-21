Ночная атака дронов на Сумы: количество пострадавших выросло, среди них – трое детей
В Сумах в результате атаки российских дронов ночью 21 апреля пострадали 15 человек
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Отмечается, что россияне атаковали город 10 беспилотниками.
В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и больница. Выбиты сотни окон, сгорели около 10 частных автомобилей.
Семерых из 15 пострадавших сейчас обследуют медики. Предварительно, у всех – травмы легкой и средней степени. Остальные лечатся амбулаторно. У многих людей острая реакция на стресс.
Среди раненых – трое детей: девочки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы. Большинство пострадавших в результате ночной атаки вражеских дронов – люди пожилого возраста.
По информации ГСЧС, попадания зафиксированы на 7-ми разных локациях. Из-за угрозы повторных атак спасатели несколько раз приостанавливали работы и отходили в безопасное место. Все очаги горения ликвидированы.
На местах попадания продолжается ликвидация последствий.
Напомним, один из российских беспилотников попал в крышу больницы в Сумах. Объемы нанесенных разрушений устанавливаются.