Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 июня РФ атаковала Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 124 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в результате удара российского беспилотника ночью 8 июня в Харькове частично уничтожен хаб "Укрпочты". Возник пожар на площади 1000 кв.м.