РФ ночью запустила по Украине 155 беспилотников: есть попадания на 17 локациях
В ночь на 8 июня РФ атаковала Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 124 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в результате удара российского беспилотника ночью 8 июня в Харькове частично уничтожен хаб "Укрпочты". Возник пожар на площади 1000 кв.м.