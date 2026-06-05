Оккупанты ударили по поселку на Харьковщине: ранена пожилая женщина

Фото: ГСЧС

В поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области 5 июня в результате атаки российского беспилотника пострадала 75-летняя женщина

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным ГСЧС, вражеский БпЛА попал в гараж, из-за чего возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и офицер-спасатель общины.

Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние здания.

Пострадавшей женщине оказали необходимую помощь. Обстоятельства атаки и масштабы разрушений уточняются.

Напомним, что в пятницу, 5 июня, российские военные атаковали Чернигов ударными беспилотниками.