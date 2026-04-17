В Киевской области мужчина жестоко убил любимую ножом

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в Броварах. Женщина скончалась от полученных ран

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 49-летняя женщина и ее 58-летний сожитель устроили застолье с алкоголем. Во время конфликта мужчина ударил ее ножом в область ноги. Ушиб повредил сосуды, и женщина умерла от потери крови.

Правоохранители задержали мужчину. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

