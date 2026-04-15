В Харьковской области женщина зарезала отчима

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла вечером 13 апреля в поселке Покотиловка. Во время застолья между родственниками произошла ссора. Тогда 39-летняя женщина нанесла несколько ударов ножом отчиму. В результате полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте.

Женщине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

