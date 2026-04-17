На Київщині чоловік жорстоко вбив кохану ножем

Поліція Київської області повідомляє:

Як з'ясували правоохоронці, 49-річна жінка та її 58-річний співмешканець влаштували застілля з алкоголем. Під час конфлікту чоловік вдарив її ножем в область ноги. Удар пошкодив судини, і жінка померла від втрати крові.

Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

