На Київщині чоловік жорстоко вбив кохану ножем
Трагедія сталась у Броварах. Жінка померла від отриманих ран
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 49-річна жінка та її 58-річний співмешканець влаштували застілля з алкоголем. Під час конфлікту чоловік вдарив її ножем в область ноги. Удар пошкодив судини, і жінка померла від втрати крові.
Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше суд визнав 27-річну жительку Одещини винною у заподіянні тяжких травм своєму 1,5-річному сину, що призвели до його смерті. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі.
