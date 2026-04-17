16:04  17 квітня
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 16:15

На Київщині чоловік жорстоко вбив кохану ножем

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась у Броварах. Жінка померла від отриманих ран

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 49-річна жінка та її 58-річний співмешканець влаштували застілля з алкоголем. Під час конфлікту чоловік вдарив її ножем в область ноги. Удар пошкодив судини, і жінка померла від втрати крові.

Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд визнав 27-річну жительку Одещини винною у заподіянні тяжких травм своєму 1,5-річному сину, що призвели до його смерті. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Київська область
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »