В Киевской области в огне погиб мужчина

В Бучанщине загорелся жилой дом. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в поселке Бородянка. Там загорелся частный дом. После тушения пламени спасатели обнаружили 60-летнего мужчину с термическими ожогами.

Мужчину госпитализировали в реанимацию. Однако, к сожалению, он скончался. Предварительно причиной пожара могло стать курение в постели. Точную причину будут выяснять специалисты.

Напомним, ранее в Винницкой области во время пожара погибли супруги. В селе Кордышевка сгорел частный дом.