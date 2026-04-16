В Киевской области в огне погиб мужчина
В Бучанщине загорелся жилой дом. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла в поселке Бородянка. Там загорелся частный дом. После тушения пламени спасатели обнаружили 60-летнего мужчину с термическими ожогами.
Мужчину госпитализировали в реанимацию. Однако, к сожалению, он скончался. Предварительно причиной пожара могло стать курение в постели. Точную причину будут выяснять специалисты.
Напомним, ранее в Винницкой области во время пожара погибли супруги. В селе Кордышевка сгорел частный дом.
После ночных атак Киев накрыл густой черный дымВсе новости »
