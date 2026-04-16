На Київщині у вогні загинув чоловік
На Бучанщині загорівся житловий будинок. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась в селищі Бородянка. Там загорівся приватний будинок. Після гасіння полумʼя рятувальники знайшли 60-річного чоловіка з термічними опіками.
Чоловіка госпіталізували до реанімації. Проте, на жаль, він помер. Попередньо, причиною пожежі могло стати куріння в ліжку. Точну причину будуть зʼясовувати фахівці.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя. В селі Кордишівка згорів приватний будинок.
