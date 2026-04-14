Фото: ГСЧС

Почти сутки спасатели тушили огонь на свалке в городе Чоп Ужгородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар возник 12 апреля. Он охватил площадь около 1000 кв. м.

Тушение осложнялось тем, что мусор тлел глубоко внутри, из-за чего огонь постоянно распространялся. К работе привлекались пожарные подразделения из Чопа, Ужгорода, Большой Доброни и специальный пожарный поезд.

Пожар ликвидировали. На месте продолжает работать экскаватор, который разгребает мусорные слои, а подразделение ГСЧС дежурит, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Причина пожара устанавливается.

