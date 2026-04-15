15 апреля 2026, 11:34

Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги

Фото: ГСЧС
Трагедия произошла днем 14 апреля в селе Смереки Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горел одноэтажный кирпичный дом. На момент прибытия спасателей из окон дома вырывался густой черный дым, а внутри уже бушевало пламя – горели вещи на площади около 30 кв. м.

Из-за сильного задымления огнеборцы работали в специальных аппаратах защиты дыхания.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тела владельцев дома – 87-летнего мужчины и 81-летней женщины.

Пожар ликвидировали. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 29 марта в Винницкой области во время пожара погибли супруги. В селе Кордышевка сгорел частный дом.

