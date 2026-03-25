На Закарпатье офицер Госпогранслужбы сбежал за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Офицер ГНСУ скрылся за границу во время службы на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По его словам, оружие и форму офицер выбросил перед бегством.

В 200 метрах от границы нашли пистолет Макарова, 2 магазина с 16 патронами и военную форму.

Сейчас продолжаются поисковые мероприятия и выяснение всех обстоятельств.

"Примечательно, что инцидент произошел еще 21 марта, но о нем не сообщали публично", – пишет журналист.

