Прокурора із Закарпаття затримали на Київщині на хабарі у 50 тисяч доларів

фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурора із Закарпаття Олексія Химинця затримали в Броварах на хабарі за «вирішення питання» із землею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу та Офіс генпрокурора.

Як зазначається, уродженця Закарпатської області, Олексія Химинця, затримали в місті Бровари.

Він обіймав посаду першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури Київської області.

До призначення на Київщині Химинець працював в прокуратурі на Закарпатті звідки і пішов на зама прокурора в Бровари.

За даними слідства, прокурора затримано за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США. Йдеться про вимагання коштів у підприємця за "вирішення питання", пов’язаного з можливим арештом земельних ділянок.

