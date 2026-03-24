В Киевской области мужчина погиб из-за сжигания травы

Полиция Киевской области сообщает:

Пожар произошел на приусадебном участке. Там 89-летний местный житель сжигал сухую траву в огороде. Мужчина не учел силу огня, и ветер быстро распространил пламя по территории. К сожалению, в результате пожара пенсионер погиб.

"Следователи начали досудебное расследование относительно нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Прикарпатье во время пожара в доме погиб мужчина . Площадь пожара составила 120 кв. м.