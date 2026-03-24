В Киевской области мужчина погиб из-за сжигания травы
Трагедия произошла в городе Сквира. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Пожар произошел на приусадебном участке. Там 89-летний местный житель сжигал сухую траву в огороде. Мужчина не учел силу огня, и ветер быстро распространил пламя по территории. К сожалению, в результате пожара пенсионер погиб.
"Следователи начали досудебное расследование относительно нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"