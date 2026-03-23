В Киевской области во время пожара погибли супруги

В Вышгородский район полиция выясняет обстоятельства пожара, в результате которого погибли супруги

Об этом сообщила полиция области.

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Новоселки поступило 22 марта в 02:10 от внука.

Спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили тела 80-летнего мужа и его 81-летней супруги.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя. Окончательные выводы о причинах пожара предоставят специалисты ГСЧС.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

