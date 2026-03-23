23 марта 2026, 11:41

В Киевской области во время пожара погибли супруги

Фото: Национальная полиция
В Вышгородский район полиция выясняет обстоятельства пожара, в результате которого погибли супруги

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Новоселки поступило 22 марта в 02:10 от внука.

Спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили тела 80-летнего мужа и его 81-летней супруги.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя. Окончательные выводы о причинах пожара предоставят специалисты ГСЧС.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, на Прикарпатье во время пожара в доме погиб 65-летний мужчина. Огонь охватил одноэтажный жилой дом и хозяйственное сооружение. Причину пожара устанавливают специалисты.

пожар спасатели ГСЧС Киевская область пенсионеры супруги
В Киевской области мужчина погиб во время сжигания травы
23 марта 2026, 09:57
В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
22 марта 2026, 16:53
На Киевщине из ставка спасли двух человек: пострадавшие в больнице
19 марта 2026, 10:42
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Днепропетровской области мужчины сделали бизнес не нелегального оружия
23 марта 2026, 14:35
Народная депутатка от "Слуги народа" Дарья Володина решила сложить мандат
23 марта 2026, 13:59
Бригада "скорой" в заложниках: в Одессе мужчина угрожал медикам "отправкой на ноль"
23 марта 2026, 13:41
После обысков НАБУ мэр Луцка Полищук написал заявление о сложении полномочий
23 марта 2026, 13:28
Двойной теракт в Буче: задержан вероятный виновник – все детали
23 марта 2026, 13:00
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
23 марта 2026, 12:55
Новая профессия за государственный счет: как оформить ваучер в Хмельницкой области
23 марта 2026, 12:25
В ДТП на Закарпатье погибли два подростка: водитель получил 7 лет
23 марта 2026, 11:54
Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова
23 марта 2026, 11:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
