22 марта 2026, 16:53

В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах

Фото: ГСЧС Ровенской области
С начала года в Украине зафиксировано 3225 пожаров в экосистемах. Общая площадь возгораний составляет почти 94 тысячи гектаров

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате пожаров погибли 3 человека, еще 11 получили травмы.

Ежедневно спасатели ликвидируют последствия огня, который в большинстве случаев возникает из-за человеческой халатности.

Специалисты напоминают основные правила безопасности:

  • не сжигать сухую растительность и мусор, лучше компостировать;
  • не бросать окурки на землю;
  • не разводить костер, особенно в ветреную погоду.

При пожаре немедленно звоните по телефону 101.

Напомним, во Львовской области из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти соседний жилой дом.

Поджог сухой травы в Украине: что грозит нарушителям

  • Административная ответственность

Поджог сухой травы, лугов, пастбищ или остатков растительности карается штрафом.

  1. Для граждан: от 3000 до 6000 грн.
  2. Для должностных лиц: от 15000 до 21000 грн.

Штраф растет, если пожар нанес ущерб имуществу или природе.

  • Уголовная ответственность

Если поджог привел к уничтожению имущества, вреда жизни или здоровью людей, предусмотрено лишение свободы от 2 до 10 лет (в зависимости от тяжести последствий).

