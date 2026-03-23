23 березня 2026, 11:41

На Київщині під час пожежі загинуло подружжя

23 березня 2026, 11:41
Фото: Національна поліція
У Вишгородський район поліція з'ясовує обставини пожежі, внаслідок якої загинуло подружжя

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання у приватному будинку в селі Новосілки надійшло 22 березня о 02:10 від онука.

Рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тіла 80-річного чоловіка та його 81-річної дружини.

За попередніми даними, причиною загоряння могла стати несправність електрообігрівача. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, на Прикарпатті під час пожежі в будинку загинув 65-річний чоловік. Вогонь охопив одноповерховий житловий будинок та господарську споруду. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

пожежа рятувальники ДСНС Київська область пенсіонери подружжя
