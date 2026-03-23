На Київщині під час пожежі загинуло подружжя

У Вишгородський район поліція з'ясовує обставини пожежі, внаслідок якої загинуло подружжя

Про це повідомила поліція області.

Повідомлення про займання у приватному будинку в селі Новосілки надійшло 22 березня о 02:10 від онука.

Рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тіла 80-річного чоловіка та його 81-річної дружини.

За попередніми даними, причиною загоряння могла стати несправність електрообігрівача. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

