Трагическое происшествие случилось на днях в селе Ясногородка Фастовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На своем приусадебном участке 66-летний мужчина поджег сухую траву, но не удержался и упал в костер. В результате пожара он скончался.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека).

Напомним, ночью 19 марта на Прикарпатье во время пожара в доме погиб мужчина. Площадь пожара составляла 120 кв. м.