В Киевской области мать за 100 долларов продала 5-летнего ребенка насильнику

В Киевском апелляционном суде рассмотрели дело мужчины, купившего ребенка для сексуальной эксплуатации. Теперь он получил свой окончательный приговор

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как выяснили правоохранители, мужчина в интернете познакомился с женщиной. Они договорились, что она передаст ему своего 5-летнего ребенка за 100 долларов. Когда обмен состоялся, мужчина изнасиловал ребенка.

Об изнасиловании мужчина сам рассказывал своим знакомым. Он даже показывал им фото ребенка в обнаженном виде, что подтверждает его полную осознанность и цинизм. На суде сторона обвинения настаивала на максимальном наказании.

Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным, назначив максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

"Это тот случай, где все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребенком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это в отношении ребенка. Поэтому единственное справедливое решение – максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде", - отметил заместитель Генерального прокурора.

Следует добавить, что мать ребенка тоже получила приговор: 15 лет лишения свободы. Девочка была изъята из опасной среды и помещена в Центр социально-психологической реабилитации.

