В Киеве ребенка едва не изнасиловали прямо в школе

В Киеве апелляционный суд рассмотрел дело 35-летнего мужчины. Он совершал преступления против детей в школах в Подольском районе столицы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие показало, что мужчина дважды заходил в школьные туалеты, где находились ученики первого и второго классов. Также он обнажился перед мальчиком 6 лет.

Кроме того, было покушение на изнасилование в отношении мальчика 8 лет. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Апелляционный суд ужесточил наказание. Теперь мужчина будет отбывать заключение 10 лет, а также не сможет три года заниматься деятельностью, связанной с детьми.

