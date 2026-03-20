12:55  20 марта
В Киеве ребенка едва не изнасиловали прямо в школе
10:30  20 марта
В Киеве ребенка едва не изнасиловали прямо в школе
08:50  20 марта
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
UA | RU
UA | RU
20 марта 2026, 10:30

В Киеве ребенка едва не изнасиловали прямо в школе

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Киеве апелляционный суд рассмотрел дело 35-летнего мужчины. Он совершал преступления против детей в школах в Подольском районе столицы 

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие показало, что мужчина дважды заходил в школьные туалеты, где находились ученики первого и второго классов. Также он обнажился перед мальчиком 6 лет.

Кроме того, было покушение на изнасилование в отношении мальчика 8 лет. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Апелляционный суд ужесточил наказание. Теперь мужчина будет отбывать заключение 10 лет, а также не сможет три года заниматься деятельностью, связанной с детьми.

Напомним, житель Хмельнитчины проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком – он насиловал дочь с пяти лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети педофил прокуратура
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Портников
Все блоги »