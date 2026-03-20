20 березня 2026, 12:55

На Київщини матір за 100 доларів продала 5-річну дитину насильнику

20 березня 2026, 12:55
Фото з відкритих джерел
У Київському апеляційному суді розглянули справу чоловіка, який купив дитину для сексуальної експлуатації. Тепер він отримав свій остаточний вирок

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік в інтернеті познайомився із жінкою. Вони домовились, що вона передасть йому свою 5-річну дитину за 100 доларів. Коли обмін відбувся, чоловік зґвалтував дитину.

Про зґвалтування чоловік сам розповідав своїм знайомим. Він навіть показував їм фото дитини в оголеному вигляді, що підтвердує його повну усвідомленість та цинізм. На суді сторона обвинувачення наполягала на максимальному покаранні.

Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання - 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла.

"Це той випадок, де все було свідомо і розраховано. Свідоме рішення дорослого зробити це з дитиною. Він цілеспрямовано шукав можливість вчинити злочин, домовився, заплатив і зробив це щодо дитини. Тому єдине справедливе рішення – максимальний строк покарання. Саме це прокуратура і забезпечила в апеляційному суді", - зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Слід додати, що мати дитини теж отримала свій вирок: 15 років позбавлення волі. Дівчинку було вилучено з небезпечного середовища та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації.

Нагадаємо, мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною – він ґвалтував доньку з пʼяти років.

насильство педофіл прокуратура Київська область
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
