На Київщини матір за 100 доларів продала 5-річну дитину насильнику

У Київському апеляційному суді розглянули справу чоловіка, який купив дитину для сексуальної експлуатації. Тепер він отримав свій остаточний вирок

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік в інтернеті познайомився із жінкою. Вони домовились, що вона передасть йому свою 5-річну дитину за 100 доларів. Коли обмін відбувся, чоловік зґвалтував дитину.

Про зґвалтування чоловік сам розповідав своїм знайомим. Він навіть показував їм фото дитини в оголеному вигляді, що підтвердує його повну усвідомленість та цинізм. На суді сторона обвинувачення наполягала на максимальному покаранні.

Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання - 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла.

"Це той випадок, де все було свідомо і розраховано. Свідоме рішення дорослого зробити це з дитиною. Він цілеспрямовано шукав можливість вчинити злочин, домовився, заплатив і зробив це щодо дитини. Тому єдине справедливе рішення – максимальний строк покарання. Саме це прокуратура і забезпечила в апеляційному суді", - зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Слід додати, що мати дитини теж отримала свій вирок: 15 років позбавлення волі. Дівчинку було вилучено з небезпечного середовища та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації.

