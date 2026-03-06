На Киевщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: есть пострадавший
ДТП произошло 5 марта на автодороге возле села Забирье Фастовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.
Травмированного 46-летнего водителя госпитализировали.
По факту аварии открыто производство.
Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Удорожание топлива в Украине: как это повлияет на аграриев
05 марта 2026, 23:55Связали руки и прижимали подушку к лицу: в Житомирской области медсестры избили несовершеннолетнюю пациентку
05 марта 2026, 22:55Возможные сценарии Второй Иранской войны
05 марта 2026, 21:59Украина снова начала продавать электроэнергию за границу
05 марта 2026, 21:36В Одесской области полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика
05 марта 2026, 21:12Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина
05 марта 2026, 20:56В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя
05 марта 2026, 20:40Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
05 марта 2026, 20:39Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья
05 марта 2026, 20:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все блоги »