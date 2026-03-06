19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
06 марта 2026, 00:41

На Киевщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: есть пострадавший

06 марта 2026, 00:41
Фото: полиция
ДТП произошло 5 марта на автодороге возле села Забирье Фастовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

Травмированного 46-летнего водителя госпитализировали.

По факту аварии открыто производство.

Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.

