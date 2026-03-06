Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

Травмированного 46-летнего водителя госпитализировали.

По факту аварии открыто производство.

Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.