Колишній поліцейський Київщини отримав підозру у шахрайстві на 8,4 млн грн, обіцяючи громадянам "інвестиції" та житло

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Колишнього поліцейського Київщини підозрюють у шахрайстві на суму понад 8,4 млн гривень. За даними слідства, підозрюваний під час служби старшим інспектором патрульної поліції Київської області у 2025 році неодноразово отримував від громадян значні суми грошей, обіцяючи їх інвестування у бізнес-проєкти, автомобілі та купівлю житла за державною програмою "єОселя".

Щоб створити враження легітимності, колишній поліцейський оформлював боргові розписки та обіцяв повернення коштів із відсотками. Однак, як встановило слідство, гроші не поверталися, а заявлені цілі використання коштів залишилися на папері. Внаслідок його дій потерпіли отримали матеріальні збитки на понад 8,4 млн грн.

Правоохоронці повідомили підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Для колишнього поліцейського обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 1 млн 164 тис. грн. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Офісі Генерального прокурора нагадують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провина не буде доведена в суді. Слідство триває, а матеріали справи готуються для судового розгляду.

