18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 19:43

На Київщині експоліцейський ошукав трьох громадян на 8,4 млн грн: гроші вкладали в "бізнес" і єОселю

30 січня 2026, 19:43
Фото: Офіс Генерального прокурора
Колишній поліцейський Київщини отримав підозру у шахрайстві на 8,4 млн грн, обіцяючи громадянам "інвестиції" та житло

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Колишнього поліцейського Київщини підозрюють у шахрайстві на суму понад 8,4 млн гривень. За даними слідства, підозрюваний під час служби старшим інспектором патрульної поліції Київської області у 2025 році неодноразово отримував від громадян значні суми грошей, обіцяючи їх інвестування у бізнес-проєкти, автомобілі та купівлю житла за державною програмою "єОселя".

Щоб створити враження легітимності, колишній поліцейський оформлював боргові розписки та обіцяв повернення коштів із відсотками. Однак, як встановило слідство, гроші не поверталися, а заявлені цілі використання коштів залишилися на папері. Внаслідок його дій потерпіли отримали матеріальні збитки на понад 8,4 млн грн.

Правоохоронці повідомили підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Для колишнього поліцейського обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 1 млн 164 тис. грн. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Офісі Генерального прокурора нагадують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провина не буде доведена в суді. Слідство триває, а матеріали справи готуються для судового розгляду.

Раніше повідомлялося, на Запоріжжі правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яку організували службові особи навчального закладу через закупівлю комплектів для лазертагу та медичних навчальних матеріалів за завищеними цінами з порушенням вимог тендерної документації – збитки бюджету оцінюють на понад 1,5 мільйона гривень.

