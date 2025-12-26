15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 12:45

В Одессе разоблачили нелегальные АЗС, продававшие фальсифицированное топливо

26 декабря 2025, 12:45
фото: Бюро экономической безопасности
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области прекратили деятельность двух незаконных АЗС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины

Установлено, что владельцы автозаправочных станций без лицензии и регистрации предприятия покупали горючее неизвестного происхождения по более низким ценам. В дальнейшем фигуранты реализовывали бензин в разных районах Одессы. Для этого они установили на заброшенных территориях автозаправочное оборудование, емкости для хранения горючего и топливораздаточные колонки.

Правоохранители изъяли почти 6,6 тысячи литров сжиженного газа, 2,7 тонны бензина марки А-95 и 3,8 тонны дизельного горючего, топливораздаточные колонки, резервуары, оборудование и сооружения, которые использовались для функционирования нелегальных АЗС.

Общая стоимость изъятого – более 2,2 млн. грн.

Как сообщалось, в Одесской области мужчина более года скупал по заниженным ценам бензин и дизель неизвестного происхождения и перепродавал на "частных" АЗС. Суд оштрафовал его на 85 тыс. грн и постановил конфисковать и уничтожить изъятое топливо.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
