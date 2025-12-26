В Одессе разоблачили нелегальные АЗС, продававшие фальсифицированное топливо

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины

Установлено, что владельцы автозаправочных станций без лицензии и регистрации предприятия покупали горючее неизвестного происхождения по более низким ценам. В дальнейшем фигуранты реализовывали бензин в разных районах Одессы. Для этого они установили на заброшенных территориях автозаправочное оборудование, емкости для хранения горючего и топливораздаточные колонки.

Правоохранители изъяли почти 6,6 тысячи литров сжиженного газа, 2,7 тонны бензина марки А-95 и 3,8 тонны дизельного горючего, топливораздаточные колонки, резервуары, оборудование и сооружения, которые использовались для функционирования нелегальных АЗС.

Общая стоимость изъятого – более 2,2 млн. грн.

Как сообщалось, в Одесской области мужчина более года скупал по заниженным ценам бензин и дизель неизвестного происхождения и перепродавал на "частных" АЗС. Суд оштрафовал его на 85 тыс. грн и постановил конфисковать и уничтожить изъятое топливо.