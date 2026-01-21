Антисанітарія та жахливі умови у Білоцерківському ТЦК – Лубінець вимагає реакції

Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА з вимогою забезпечити нормальні умови для військовозобов’язаних у Білоцерківському ТЦК та СП

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Лубінця, у ТЦК відсутні нормальні спальні місця, елементарні умови для гігієни та панує антисанітарія. Відео з цими порушеннями поширюють у соцмережах, що викликало суспільний резонанс.

"Ще 4 грудня Офіс Омбудсмана здійснив моніторинговий візит і офіційно зафіксував усі проблеми. Час на їх виправлення був, повноваження були, але результату – немає", – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що відсутність дій створює розкол у суспільстві і грає на руку ворогу.

Офіс Омбудсмана скеровує офіційні листи та фіксує порушення, але часто стикається з мовчанням і бездіяльністю. Лубінець вимагає негайної реакції.

"Наразі я скерував листи – до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА. Вимагаю негайного та реального реагування. Конкретних рішень і відповідальності!", – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото зі столичного розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебували в антисанітарних умовах.

У ТЦК наголосили, що ці матеріали не підтверджені і не обов’язково відображають реальний стан справ. У відомстві підкреслили, що умови необов'язково мають бути класу "готель-люкс".

Згодом стало відомо, що скандальний розподільчий пункт територіального центру комплектування, що розташовувався на ДВРЗ розформували.