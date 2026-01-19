16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 18:43

9 пострадавших и 1 погибшая: российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова

19 января 2026, 18:43
Фото: пресс-служба полиции
Сегодня в Слободском районе Харькова российские войска нанесли удар управляемой авиацией по жилой застройке

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены и разрушены как частные, так и многоэтажные дома.

В результате обстрела погибла 65-летняя местная жительница. Пострадали девять человек в возрасте от 45 до 79 лет, большинство из которых пережили острую стрессовую реакцию. Трое получили взрывные травмы, среди них две женщины и один мужчина. 73-летняя женщина и 49-летний мужчина госпитализированы для оказания медицинской помощи.

На место происшествия оперативно прибыли все профильные службы. Полицейские оказывают помощь гражданам, собирают доказательства и документируют последствия атаки, которая квалифицируется как военное преступление.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления.

Напомним, за последние сутки российские войска обстреляли сразу четыре района Днепропетровской области. Какие разрушения остались после атак и кто пострадал – правоохранители документируют на месте событий.

