Фото: пресс-служба полиции

Сегодня в Слободском районе Харькова российские войска нанесли удар управляемой авиацией по жилой застройке

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены и разрушены как частные, так и многоэтажные дома.

В результате обстрела погибла 65-летняя местная жительница. Пострадали девять человек в возрасте от 45 до 79 лет, большинство из которых пережили острую стрессовую реакцию. Трое получили взрывные травмы, среди них две женщины и один мужчина. 73-летняя женщина и 49-летний мужчина госпитализированы для оказания медицинской помощи.

На место происшествия оперативно прибыли все профильные службы. Полицейские оказывают помощь гражданам, собирают доказательства и документируют последствия атаки, которая квалифицируется как военное преступление.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления.

Напомним, за последние сутки российские войска обстреляли сразу четыре района Днепропетровской области. Какие разрушения остались после атак и кто пострадал – правоохранители документируют на месте событий.