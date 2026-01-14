Під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Житловий комплекс «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці на Київщині без світла вже понад 20 годин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Борщагівка СБ,ППБ NEWS".

За словами місцевих жителів, навколишні будинки вже з електропостачанням, тоді як ЖК "Львівський" перебуває у режимі "аварійні роботи", і час відключення продовжується.

"Самі оператори не бачать по адресах що є аварії і кажуть що є світло або вигадують, що екстрені в районі (на сайті ДТЕК Бучанський район відсутній в переліку)", – зазначають люди.

За словами дописувачів, у квартирах уже 13 градусів, там багато маленьких дітей і вже всі пристрої порозряджались.

Як повідомлялось, через російські обстріли без світла залишаються Київ і низка областей. За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.