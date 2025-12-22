В Запорожье бывшего спасателя судили за государственную измену

Иллюстративное фото

В Запорожской области заочный приговор за государственную измену получил бывший работник ГСЧС. Известно, что он по своей воле начал сотрудничать с россиянами на временно оккупированной территории

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В суде прокуроры доказали, что бывший заместитель начальника отдела Мелитопольского райуправления ГСЧС в Запорожской области согласился сотрудничать с россиянами. В августе 2022 года он получил должность в "МЧС России". Там мужчина следовал указаниям русских и склонял других к сотрудничеству с врагом.

Суд заочно назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он был лишен специального звания "капитан службы гражданской защиты" и права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.