Суд вынес приговор организатору подпольного алкоцеха в Киевской области

Фото: БЭБ

Житель Киевской области получил приговор за масштабное производство и продажу поддельного алкоголя под видом всемирно известных брендов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В частности, фигурант наладил каналы поставки сырья и тары: тетрапаков, картонных коробок с надписями известных марок алкогольных напитков, пластиковой тары разного объема, этилового спирта, красителей, ароматизаторов и т.д.

Продажа контрафакта осуществлялась через специализированные каналы в мессенджерах и вебресурсах. Фальсифицированную продукцию присылали по почте.

Во время обысков правоохранители изъяли готовую фальсифицированную продукцию, сырье, тару и оборудование. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 2,5 млн. грн.

Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. Он был освобожден от отбывания реального срока с испытательным сроком на один год.

Все изъятые запасы спирта, оборудования и акцизные марки по решению суда будут уничтожены.

