На Волыни ликвидировали масштабное производство алкоголя под известными брендами
Правоохранители разоблачили в Волынской области незаконное производство и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Жители Луцка обустроили подпольное производство алкоголя в подвалах и подсобных помещениях собственных домов. Там они производили спиртное, разливали его в бутылки известных марок, наклеивали поддельные акцизные марки и продавали постоянным клиентам.
Во время обысков правоохранители изъяли около 1,5 тысяч литров алкоголя и спирта, оборудования для его изготовления и разлива, почти 3 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, поддельные акцизные марки и автомобиль, которым перевозили контрафакт.
Примерная стоимость изъятого составляет около 2 миллионов гривен. На имущество наложен арест.
Установлено, что фигуранты ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киевской области разоблачили подпольное производство кофе под брендами мировых марок. Масштабное изготовление фальсификата происходило в складских помещениях без лицензий или договоров на использование торговых марок.