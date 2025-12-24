Фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили в Волынской области незаконное производство и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Жители Луцка обустроили подпольное производство алкоголя в подвалах и подсобных помещениях собственных домов. Там они производили спиртное, разливали его в бутылки известных марок, наклеивали поддельные акцизные марки и продавали постоянным клиентам.

Во время обысков правоохранители изъяли около 1,5 тысяч литров алкоголя и спирта, оборудования для его изготовления и разлива, почти 3 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, поддельные акцизные марки и автомобиль, которым перевозили контрафакт.

Примерная стоимость изъятого составляет около 2 миллионов гривен. На имущество наложен арест.

Установлено, что фигуранты ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили подпольное производство кофе под брендами мировых марок. Масштабное изготовление фальсификата происходило в складских помещениях без лицензий или договоров на использование торговых марок.