Суд виніс вирок організатору підпільного алкоцеху на Київщині

Мешканець Київської області отримав вирок за масштабне виробництво та продаж підробленого алкоголю під виглядом всесвітньо відомих брендів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Зокрема, фігурант налагодив канали постачання сировини й тари: тетрапаків, картонних коробок із написами відомих марок алкогольних напоїв, пластикової тари різного об’єму, спирту етилового, барвників, ароматизаторів тощо.

Продаж контрафакту здійснювався через спеціалізовані канали в месенджерах та на вебресурсах. Фальсифіковану продукцію надсилали поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готову фальсифіковану продукцію, сировину, тару, та обладнання. Орієнтовна вартість вилученого становить 2,5 млн грн.

Наразі суд визнав чоловіка винним у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Його звільнили від відбування реального терміну з випробувальним строком на один рік.

Зазначається, що всі вилучені запаси спирту, обладнання та акцизні марки за рішенням суду будуть знищені.

