По прибытию спасателей частный дом был полностью охвачен огнем. К сожалению, во время проведения разведки огнеборцы обнаружили в одной из комнат на кровати обгоревшее тело 52-летнего мужчины. Кроме того, во время тушения спасатели обнаружили тело 56-летней женщины.

Пожар ликвидировали. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

