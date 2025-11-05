На Київщині зафіксували спалах вірусу Коксакі: захворіли 13 дітей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я, передає RegioNews.

Дванадцять дітей уже завершили лікування й одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває в лікарні, де отримує всю необхідну медичну допомогу.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування, встановлюють причини поширення інфекції та вживають протиепідемічних заходів для локалізації спалаху.

Нових випадків на сьогодні не зафіксовано.

Що відомо про вірус

Коксакі – це ентеровірусна інфекція, яка передається фекально-оральним, повітряно-крапельним і контактно-побутовим шляхами.

Найчастіше зараження відбувається через брудні руки, немиту їжу чи воду.

Інкубаційний період триває від 3 до 6 днів. Основні симптоми: висока температура, біль у горлі, висип у роті та на долонях, нудота, слабкість. У більшості випадків хвороба минає за 7-10 днів, але іноді може викликати ускладнення – менінгіт або міокардит.

Лікарі наголошують, що вакцини від вірусу Коксакі не існує, тож основний захист – дотримання гігієни:

регулярно мити руки з милом;

ретельно мити овочі та фрукти;

пити лише кип’ячену чи бутельовану воду;

дезінфікувати іграшки та поверхні у приміщенні.

При перших симптомах необхідно звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, Україна отримала від Люксембургу ліки від гепатиту С для дітей. Препарати передали до медичних закладів, де діти перебувають під наглядом лікарів і найближчим часом розпочнуть лікування.