29 серпня 2025, 12:16

Поліція затримала учасників мітингу під час відкриття військового кладовища в Мархалівці

29 серпня 2025, 12:16
Скріншот із відео у Телеграм/Київ Інфо
Місцеві жителі Мархалівки вийшли на протест проти обраного місця для військового меморіалу та першого поховання

Про це повідомляє "Київ Інфо", передає RegioNews.

Сьогодні зранку в Мархалівці на Київщині місцеві жителі вийшли на мітинг проти відкриття Національного військового меморіального кладовища та проведення поховань у Мархалівському лісі. Учасники акції виступали проти обраного місця та прагнули привернути увагу до своїх вимог.

За повідомленнями очевидців у соціальних мережах, поліцейські затримали кількох учасників мітингу та відвезли їх з місця події. Деталі причин затримань наразі уточнюються. За словами місцевих мешканців, автозаки були задіяні без попереднього попередження.

На момент проведення акції на території меморіального кладовища перебував президент України Володимир Зеленський. Він спостерігав за першими похованнями військових, які загинули під час бойових дій, у рамках заходів до Дня пам’яті захисників та захисниць.

Представники органів місцевої влади та силових структур пояснюють, що забезпечували порядок під час офіційної церемонії. Місцеві жителі, які брали участь у протесті, наголошують на необхідності врахування думки громади при плануванні подібних заходів.

Нагадаємо, на Київщині відкрили нове військове меморіальне кладовище в Мархалівці. Перші поховання відбулися за участі військових, представників влади та президента Зеленського.

митинг протести Київська область Мархалівка кладовище меморіальний цвинтар герої меморіал
