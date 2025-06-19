Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который продавал автомобили военным. Этот транспорт был ввезен в Украину под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении 45-летнему жителю Харьковщины. Он наладил незаконную схему обогащения во время военного положения. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Известно, что под видом гуманитарной помощи для сил обороны мужчина ввозил в Украину автомобили, которые в дальнейшем перепродавались военнослужащим. Его задержали в селе Тарасовка, когда он продавал военному два автомобиля на сумму более 700 тысяч гривен.

Напомним, в Черкасской области будут судить четырех злоумышленников, продававших гуманитарную помощь. В 2024 году они продали семь автомобилей за 36 тысяч долларов США, которые являются гуманитарной помощью и принадлежали благотворительному фонду.