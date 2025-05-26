На Франковщине полиция обнаружила мертвых собак в пакетах

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Правоохранители Ивано-Франковской области расследуют жестокое обращение с животными в Галиче

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что жительница города Галич заявила о гибели животных в частном доме. Женщина рассказала, что сдала свой дом в аренду "волонтерке", которая якобы использовала дом для передержки животных.

На место происшествия выехали следственные полиции. Они обнаружили в доме тела трех собак, упакованных в черные полиэтиленовые пакеты. Также полицейские обнаружили еще одну собаку в тяжелом состоянии — ее передали ветеринарам для оказания медицинской помощи.

"Волонтерки" в доме не было. Это женщина 1999 года, которая содержала собственных животных и брала собак на передержку. Сейчас ее разыскивает полиция.

Открыто уголовное производство. Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки.