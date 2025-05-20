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20 мая 2025, 19:10

Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и КАБами: есть разрушения

20 мая 2025, 19:10
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фото: Сергей Лысак
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В течение текущих суток российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине беспилотниками и артиллерией. Также по Синельниковщине захватчики ударили КАБами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне били по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинам. Из-за обстрелов повреждены админздание, три пятиэтажки, частный дом и авто.

"По Межевской общине Синельниковского района враг попал БпЛА. По Новопавловской — КАБами. Изуродованы дом культуры и инфраструктура", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской общине в Сумской области. В результате "прилета" повреждено предприятие.

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РФ война обстрелы оккупанты Днепропетровская область БПЛА Лысак Сергей Петрович разрушения авиабомба КАБ Никопольщина
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