Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и КАБами: есть разрушения
В течение текущих суток российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине беспилотниками и артиллерией. Также по Синельниковщине захватчики ударили КАБами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По имеющимся данным, россияне били по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинам. Из-за обстрелов повреждены админздание, три пятиэтажки, частный дом и авто.
"По Межевской общине Синельниковского района враг попал БпЛА. По Новопавловской — КАБами. Изуродованы дом культуры и инфраструктура", — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской общине в Сумской области. В результате "прилета" повреждено предприятие.