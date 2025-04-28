Фото: прокуратура

В столице разоблачили предпринимателя, из-за халатности которого бюджет потратил лишние более 200 тысяч. Речь идет о ремонтных работах в укрытии одного из жилого дома

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении в небрежности предпринимателю, осуществлявшему технический надзор за качеством ремонта подвала жилого дома, используемого жителями как укрытие. Речь идет о ремонте подвала-укрытия в доме Подольского района столицы.

В ноябре 2023 между управлением жилищно-коммунального хозяйства Подольской РГА и подрядной организацией заключен договор на выполнение работ ремонта подвального помещения в жилом доме по улице Выговского. Однако установили, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют определенным проектно-сметной документации.

Дело в том, что во время ремонтных работ был сделан только один слой штукатурки и окрашенные стены. Хотя смета предусматривала совсем другое. Подозреваемый предприниматель в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей всех этих недостатков не заметил, поэтому все работы были оплачены в полном объеме.

"В соответствии с выводом экономической экспертизы, размер ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет более 230 тысяч гривен", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее на Волыни мэр города получил подозрение из-за хищения бюджета при закупке авто для ВСУ. Известно, что на машины выделялось 10 миллионов гривен, но реальная стоимость оказалась на менее 6 миллионов, которые впоследствии оказались в "карманах" чиновников.